عاجل/استشهاد 8 فلسطينيين في الضفة الغربية..

قالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية قتلت في الضفة الغربية المحتلة 8 فلسطينيين، من بينهم قاصر، في وقت متأخر من مساء أمس السبت واليوم الأحد.

وأوضحت مصادر طبية بالضفة الغربية بأن الفلسطينيين الثمانية الذين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي هم 5 في جنين ومخيمها و3 آخرين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 9 فلسطينيين خلال مداهمة مخيم جنين في الضفة الغربية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق إن 5 من الشهداء سقطوا في مدينة جنين والسادس في قرية يتما القريبة من مدينة نابلس، مشيرة إلى أن 6 آخرين أصيبوا خلال إطلاق النار في جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن القوات الإسرائيلية اقتحمت جنين “من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني”.

وأضافت أن شابا فلسطينيا استشهد بقصف مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم جنين.

وفي حادثة منفصلة، استشهد فلسطيني سادس، صباح اليوم الأحد، متأثرا برصاص القوات الإسرائيلية في قرية يتما جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وأوضحت أن الشاب القتيل هو عدي مصباح صنوبر (30 عاما)، فيما أفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الشاب صنوبر أصيب بالرصاص الحي بالوجه، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية عقب اقتحام القرية، ونقل إلى المستشفى، حيث توفي في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.

سكاي نيوز