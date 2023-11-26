لم تشمل الأميركيين.. ترامب ينتقد صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس..

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صفقة الأسرى التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس، مؤكدا على موقع تروث سوشيال Truth Social أنه لم يتم إطلاق سراح أي أميركي كجزء من الصفقة حتى الآن، لأنه ليس هناك احترام لبلدنا أو قيادتنا.

وجاء منشور ترامب بعد أن قال مسؤول أميركي إنه من غير المتوقع أن يكون المواطنون الأميركيون جزءًا من الموجة الثانية من الرهائن المفرج عنهم يوم السبت.

ومع ذلك، قال البيت الأبيض إنه لا يزال “متفائلًا” بأن يكون ثلاثة مواطنين أميركيين جزءًا من عملية إطلاق سراح الرهائن التي تم التفاوض عليها في الأيام المقبلة.

وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين بعد ظهر الجمعة أن الولايات المتحدة لا تعرف متى سيتم إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين كرهائن، لكنه قال إن “أمله وتوقعه سيكون قريبًا”.