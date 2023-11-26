وزير الخارجية يترأس وفد تونس في المنتدى الاقليمي للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة الاثنين

يترأس نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط، المزمع تنظيمه بمدينة برشلونة يوم 27 نوفمبر 2023 والذي سيتم تخصيصه لبحث الوضع في الشرق الأوسط.

وسيغتنم الوزير هذه المناسبة ليجدد لنظرائه من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط ​​موقف تونس المبدئي والثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي لا تسقط بالتقادم.

كما سيدعو الوزير دول المنطقة إلى تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم وحثهم على الالتزام الفعلي بوضع حد لاعتداءات الكيان المحتل وضمان استمرارية وصول المساعدات الإنسانية العاجلة ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وعلى كامل فلسطين.

وعلى هامش هذه المشاركة، سيعقد الوزير سلسلة من المحادثات الثنائية مع وزراء خارجية عدد من الدول الشريكة ومع مسؤولين سامين بالمنظمات الدولية.