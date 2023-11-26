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عاجل/ غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصا في اليونان..

2023/11/26 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، غرق سفينة شحن ترفع علم جزر القمر على متنها 14 شخصا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وقال خفر السواحل اليوناني إن سفينة الشحن “رابتور” غرقت قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية اليوم الأحد، على بعد 4.5 أميال بحرية، ولا يزال جميع أفراد طاقمها المكون من 14 فردا مفقودين باستثناء واحد.

وتشارك في عملية الإنقاذ 8 سفن ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية، وفرقاطة تابعة للبحرية.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان إن السفينة “رابتور”، التي كانت محملة بالملح، كان على متنها طاقم مؤلف من 14 شخصا هم 8 مصريين و4 هنود وسوريان.

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