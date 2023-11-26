عاجل/تفاصيل جديدة بخصوص احتجاز مسلحين لناقلة نفط على ملك رجل أعمال إسرائيلي..

قال مسؤول دفاعي أميركي إنه من المعتقد أن مسلحين مجهولين احتجزوا ناقلة النفط “سنترال بارك” في خليج عدن، اليوم الأحد. وتظهر بيانات (إل.إس.إي.جي) أن ناقلة النفط الصغيرة تديرها شركة زودياك ماريتايم ليمتد المملوكة لإسرائيليين، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها في لندن

وأكد أن مسلحين مجهولي الهوية اعترضوا ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن، الأحد.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس “هناك مؤشرات إلى أن عددا غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة “أم في سنترال بارك” في خليج عدن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر”، مشيرا إلى أن “القوات الأميركية وقوات التحالف موجودة في محيط المنطقة ونحن نراقب الوضع عن كثب”، وذلك بعد سلسلة حوادث مماثلة على طريق الشحن نفسه.

يأتي هذا الحادث بعد احتجاز الحوثيين اليمنيين سفينة شحن مرتبطة بالكيان المحتل في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي.