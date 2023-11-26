كاس الكنفدرالية الافريقية (المجموعة3-الجولة1-النادي الافريقي-دريمز الغاني 2-صفر): تصريحات ما بعد المباراة..

في ما يلي تصريحات ما بعد مباراة النادي الافريقي ودريمز الغاني اللتي دارت اليوم الاحد بملعب رادس في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم.

سعيد السايبي (مدرب النادي الافريقي) “حققنا الاهم بتأمين 3 نقاط في مستهل دور المجموعات لكاس الكنفدرالية الافريقية في مباراة تكمن صعوبتها في كوننا لا نحمل اية فكرة على فريق دريمز الغاني ومع ذلك نجحنا في التحكم في مختلف ردهات اللقاء واخذ الاسبقية منذ البداية في اول مباراة رسمية وذلك بعد راحة تواصلت 25 يوما كنا فيها نخشى التاثير السلبي ببعدنا عن نسق اللقاءات”.

واضاف ” احسنا التصرف في اللقاء بعد الاسبقية المبكرة بهدفين واوصيت اللاعبين بعدم اهدار الكثير من المجهود البدني بما اننا سنقبل على ماراطون من المباريات وينتظرنا تنقل صعب نهاية الاسبوع بمناسبة الجولة الثانية لكاس الكنفدرالية ومع ذلك شهدت المباراة اصابة اللاعب الطيب المزياني على مستوى الكاحل. نتمنى ان تكون الاصابة خفيفة في انتظار ما ستثبته الكشوفات. كما تحصل اللاعب ايدوو كينغسلاي على بطاقة صفراء ستمنعه من تعزيز صفوفنا خلال المباراة القادمة في لقطة مجانية كان يمكن تفاديها” .

وتابع السايبي “يتعين علينا الان التفكير في قادم الرهانات حيث تنتظرنا 8 مباريات في ظرف 35 يوما ولهذا من الضروري حسن التحكم في طاقة المجموعة تحسبا للقادم”.

الطيب المزياني (لاعب النادي الافريقي) “ان التالق في المسابقات القارية ليس بالغريب على النادي الافريقي صاحب التقاليد العريقة في هذا الشان وهذا ما حرصنا على تحقيقه في لقاء اليوم بضمان انتصار اول من شانه ان يمنح اللاعبين دفعا معنويا ايجابيا ويتعين علينا مواصلة التعامل مع المباريات بنفس العزيمة والروح لاسيما في قادم المقابلات والتي ستكون بدون شك اصعب بكثير ولو انه لا يوجد فريق ضعيف ويخوض غمار منافسات دور المجموعات” .

رشاد العرفاوي (لاعب النادي الافريقي) ” المباراة الاولى في مثل هذه المسابقات تستحوذ على اهمية خاصة لاسما من الجانب البسيكولوجي ولهذا حرصنا على تامين بداية قوية وهو ما تحقق بالتقدم بثنائية في ظرف 20 دقيقة. وامام هذه الوضعية بدات حسابات تقليص المجهودات باعتبار طبيعة المواعيد القادمة حيث ينتظرنا تنقل شاق في اطار الجولة الثانية من المسابقة ويتعين علينا تقسيط طاقتنا وهذا ما يفسر الانخفاض الملحوظ في نسق المباراة خلال الشوط الثاني حتى نتجنب الخسائر على مستوى الاصابات والعقوبات نحن في غنى عنها”.

احمد خليل (لاعب النادي الافريقي) ” التعامل مع مشوار طويل من المباريات يتطلب حسن التصرف في مختلف الحوارات حيث حققنا اليوم الاهم بالانتصار بالحد الادنى المطلوب بما انه وفي ظرف ايام قليلة ينتظرنا تنقلان الى انغولا والى نيجيريا اذ نواجه يوم الاحد القادم لوبيتو الانغولي ويوم 10 ديسمبر ريفرز بلايت النيجيري. نتمنى ان يتطور اداء الفريق اكثر في المباريات المرتقبة. اعتمد المنافس على الاندفاع البدني ولهذا لم يكن مردود وسط ميدان النادي الافريقي في مستوى الانتظارات باعتبار الحذر من التدخلات العنيفة والقوية والتي قد تحرمنا من بعض العناصر مستقبلا مثلما حصل مع الطيب المزياني او كينغسلاي ايدوو ومع ذلك حققنا المطلوب ونحن امام سيناريو مثالي في بداية المنافسة”.

عبدو الكريم زيتو (مدرب دريمز الغاني) ” قدمنا اداء مقبولا في مباراة صعبة للغاية امام منافس قوي يتمتع بخبرة المشاركة في المنافسات القارية والكرة التونسية متطورة وتتمتع بسمعة طيبة قاريا وبالتالي فان الهزيمة 2-صفر تعد نتيجة عادية ففريقنا يشارك لاول مرة في دور المجموعات ويفتقر الى الخبرة ومع ذلك حاولنا بعد قبولنا لهدفين رد الفعل والعودة في النتيجة الا ان حسن التعامل مع الكرة في مناطق المنافس منعنا من بلوغ شباك النادي الافريقي في اكثر من مناسبة رغم النقص العددي”.

واردف ” سنعمل على تطوير اداء الفريق في مستقبل الرهانات والمواهب الكروية التي يضمها النادي قادرة على تقديم الافضل بفعل تتالي المباريات حيث سنكتسب الخبرة مع تعدد المشاركات”.