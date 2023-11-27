اكدت أنها تعاني من ورم خطير: نائبة سابقة تدعو الى رفع تحجير السفر عنها..

استنكرت النائب السابق بالبرلمان لطفية الحباشي مواصلة تنفيذ قرار تحجير السفر الصادر ضدها من قبل القضاء، رغم وضعها الصحي الصعب ورغم ملفها الطبي الذي يثبت أنها مصابة بورم دماغي خطير وحالتها تستوجب علاجا بالأشعة في دولة بلجيكا.

وقالت لطيفة الحباشي إنها تطالب بحقها في تلقي العلاج وفي رفع تحجير السفر عنها والسماح لها بمغادرة تونس.

وأكدت المتحدثة اليوم الإثنين 27 نوفمبر في تصريح لإذاعة شمس اف ام أن حالتها الصحية تتدهور يوما بعد يوم وأنها تعاني من آلام، موضحة أن عميد المحامين في متابعة لملفها وقد قدمت العمادة مطلبا لقاضي التحقيق من أجل رفع قرار تحجير السفر.

ولاحظت أن صندوق المحامين قد تكفل بالعلاج في الخارج وإلى اليوم في انتظار رفع تحجير السفر.

وشددت على ضرورة السماح لها بالسفر في أقرب وقت خاصة وأن موعد تلقيها العلاج مُحدد ليوم 01 ديسمبر.