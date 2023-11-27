غدا.. عدول الإشهاد في إضراب

أعلنت الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد تنظيم يوم غضب لعدالة الاشهاد التونسية واضراب عام لها مع وقفة احتجاجية امام وزارة العدل بشارع باب بنات تونس وذلك يوم غد الثلاثاء تنديدا بقرار وزارة العدل القاضي بفتح مناظرة لالحاق 200 عدل اشهاد جديد.

وأشارت الجمعية في بيان لها الى ان المهنة تفتقر لأبسط اليات الحماية القانونية وأنها تناضل منذ أكثر من 15 سنة لإصدار قانون أساسي ينظم مهنة عدول الاشهاد طبقا للمعايير الدولية مستنكرة تجاهل وزارة العدل لكل هذه المطالب المشروعة وخاصة عدم تمرير القانون الخاص بالمهنة.

وأوضحت الجمعية في البيان ان اغلب منتسبيها صاروا يعانون البطالة وسينضاف إليهم 200 عاطل عن العمل مؤكدة ان المناظرة وجب فتحها في ظل قانون جديد يحمي المنتسبين للمهنة ويحمي المقبلين الجدد لها ويضمن لهم العمل لا البطالة وفق نص البيان.