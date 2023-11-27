كرة القدم: رونالدو يفتتح متحفه الخاص بالعاصمة السعودية الرياض

افتتح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو, متحفا له يحمل اسمه بالرياض (السعودية) والذي يضم مجموعة من جوائزه الجماعية والفردية من بينها الكرة الذهبية, ومجموعة من الكؤوس التي حصل عليها خلال مسيرته.

ويعرض في المتحف مجموعة من الذكريات لأبرز اللحظات التي عاشها مع ريال مدريد وجوفنتوس ومانشستر يونايتد سابقا, والجوائز الفردية التي حصل عليها خلال مسيرته الرياضية المميزة, بالإضافة إلى نسخ من أهم الجوائز التي حققها مع المنتخب البرتغالي ومع كل الأندية التي دافع عن ألوانها.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ مؤخرا, أنه سيجري خلال مهرجان “موسم الرياض” افتتاح المتحف الخاص بكريستيانو رونالدو في منطقة بوليفارد سيتي, وهو الامر الذي تجسد بافتتاح المتحف رسميا للجمهور.

ويوجد عند مدخل المتحف تمثال لرونالدو وهو يرتدي قميص فريق النصر.