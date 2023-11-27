الحماية المدنية تقدّم نصائحا لتدفئة آمنة خلال فصل الشتاء

تعتبر وسائل التدفئة المختلفة من أهم الطرق التي توفر الدفء للإنسان خلال فصل الشتاء، إلا أن سوء استخدامها قد يحولها إلى نقمة على الإنسان، تهدد حياته وحياة عائلته.

ومع بدء ليالي الشتاء الباردة ، لا بد من معرفة كيفية التعامل الجيد والحذر مع وسائل التدفئة بأنواعها المختلفة، ليمر فصل الشتاء بأمان دون حوادث تشكل خطرا على حياة الأفراد والعائلات.

وعليه قدمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، نصائحا عامة لتدفئة آمنة خلال فصل الشتاء.

يجب اختيار موقع مناسب لوضع المدفأة فيه بحيث لا تعيق الحركة فتكون عرضة للسقوط على قطع الأثاث أو السجاد .

مراقبة الأطفال وتجنب تركهم منفردين واللعب بالقرب من المدافئ .

تجنب وضع المدفأة قريباً من الستائر والمواد القابلة للاشتعال .

عدم استخدام المدفأة لأغراض الطهي أو التسخين أو تجفيف الملابس خاصة بوجود الأطفال حولها.

مراقبة المدفأة باستمرار وعدم الذهاب للنوم وهي مشتعلة خوفا من الحريق أو الاختناق.

الاحتفاظ ببطانية حريق مناسبة وصالحة للاستعمال والتدرب على استخدامها.

ومع تعدد أنواع المدافئ المستخدمة خلال فصل الشتاء، ينبغي معرفة كيفية التعامل مع كل نوع بحسب طبيعته.

أثناء استخدام مدفأة الغاز يجب عدم ترك مدافئ الغاز مشتعلة أثناء النوم؛ خوفا من زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، وكذلك زيادة أول أكسيد الكربون السام الذي يحل محل الأكسجين في الدم مؤديا للإصابة بالاختناق

عدم استخدام مدفأة الغاز داخل الحمام أثناء الاستحمام، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الغازات السامة والخانقة الناتجة عن عملية الاحتراق.

الابتعاد عن تعبئة المدافئ بالغاز أثناء اشتعالها؛ فذلك يزيد اللهب بشكل مفاجئ مما يؤدي لنشوب حريق.

مع مدفأة الكهرباء:

تجنب توصيل المدفئة الكهربائية بالأسلاك المكشوفة والرديئة التي قد تسبب تماساً كهربائيا.

تجنب تحميل الأسلاك والوصلات الكهربائية فوق طاقتها.

يفضل عند اقتناء مدفأة كهربائية اختيار الأنواع التي تفصل عند سقوطها والتي تفي بمعايير الجودة والسلامة.

عند استخدام مدفأة الحطب اشعال الحطب في المدفأة خارج المكان الذي تتواجد فيه الأسرة حتى يشتعل بالكامل وينقطع الدخان المتصاعد منه مع ضرورة المحافظة على توفير التهوية المناسبة.

عدم ترك المدفأة داخل الغرفة عند الانتهاء منها وإطفائها خارج المنزل