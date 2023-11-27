الصحة العالمية تحسم الجدل بخصوص ظهور “مرض جديد” في الصين..

علقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، على زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي التي سجلت في الصين، وسببت حالة من القلق بشأن احتمال ظهور “مرض جديد”.

وقالت القائمة بأعمال مدير إدارة التأهب للأوبئة والوقاية منها في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي التي تشهدها الصين حاليا “ليست كبيرة بالمستوى الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا”.

وأكدت المسؤولة في المنظمة أنه “لم يتم اكتشاف مسببات أمراض جديدة أو غير مألوفة في حالات الإصابة الحديثة”.

وأوضحت فان كيرخوف أن “زيادة حالات الأمراض ناتجة فيما يبدو عن ارتفاع عدد الأطفال الذين يصابون بجراثيم تسبب أمراضا كانوا يتجنبونها لمدة عامين، بسبب الإجراءات الوقائية التي فرضت خلال جائحة كورونا.

سكاي نيوز