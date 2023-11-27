عاجل/ هذا ما تقرّر في حق وديع الجريء..

اصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، قرار ختم البحث في القضية المرفوعة ضدّ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، مع إحالته على الحالة التي هو عليها، إيقاف، على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرّر في شأنه ما تراه مناسبا، حسب ما افادت به موزاييك.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حقّ وديع الجريء، وذلك على ذمة قضية مرفوعة ضده من طرف وزارة الشباب والرياضة حول شبهات فساد مالي وإداري في إبرام الجامعة لعقد لفائدة أحد الاطارات الفنية للمنتخبات الوطنية.