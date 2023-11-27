جيش الإحتلال يطرد جنودا فرّوا من ساحة المعركة في غزّة

طردت قيادة جيش الإحتلال ضابطين بعدما فرت قواتهما من ساحة المعركة في غزة، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الإثنين.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن جنود القوتين فروا بعد تعرضهما لكمين نصبه مقاتلون فلسطينيون شمالي قطاع غزة.

وأضافت أن “الجنود انسحبوا بعدما لم يتلقوا الدعم اللازم”.

واعترف الضابطان بأن قواتهما “أرسلت في مهمة بطريقة سيئة، بعد قيامها بنشاط آخر مطول في قطاع غزة من دون راحة”.

ونقلت الصحيفة عن الجيش قوله: “هناك أزمة ثقة في القوة، لكن يتم التعامل معها بشكل صحيح من خلال استخلاص الدروس على كافة المستويات”.