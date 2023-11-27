عاجل/”من الصومال واليمن”..البنتاغون يكشف تفاصيل هجومين بحريين..

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، تفاصيل هجوم على سفينة تجارية في خليج عدن، الأحد، ومحاولة استهداف السفينة ذاتها ومدمرة أميركية، الإثنين.

وقال البنتاغون، الاثنين إن محاولة اختطاف السفينة التجارية “إم في سنترال بارك”، الأحد، نفذها على ما يبدو 5 قراصنة صوماليون، وليسوا من جماعة الحوثي.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر: “مستمرون في التقييم، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هؤلاء الأفراد الخمسة صوماليون”.

وأضاف رايدر: “من الواضح أن الواقعة مرتبطة بالقرصنة”.

وكانت السفينة الحربية التابعة للبحرية الأميركية “يو إس إس ماسون” استجابت لنداء استغاثة من الناقلة التجارية “إم في سنترال بارك”، الأحد، التي استولى عليها المسلحون.

وقال الجيش الأميركي إنه ألقى القبض على المهاجمين، ونقلهم إلى السفينة المدمرة الأميركية، وإن “إم في سنترال بارك” وطاقمها بخير.

وفي واقعة أخرى، أعلن الجيش الأميركي عن محاولة استهداف فاشلة للسفينة والمدمرة، بصاروخين بالستيين أطلقا من مناطق تحت سيطرة الحوثيين.

وأوضح بيان الجيش: “في 27 نوفمبر تم إطلاق صاروخين بالستيين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه الموقع العام للمدمرة (يو إس إس ماسون) والسفينة التجارية (إم في سنترال)”.

لكن البيان أكد أن الصاروخين سقطا في خليج عدن على بعد حوالى 16 كيلومترا من مكان تواجد السفينتين.

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، نفذ الحوثيون هجمات على مدينة إيلات الإسرائيلية وسفن تجارية، على خلفية تصاعد التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

سكاي نيوز