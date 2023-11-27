توننداكس يرتفع بنسبة 3ر0 بالمائة مع اغلاق حصة الاثنين

ارتفع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، الاثنين، بنسبة 3ر0 بالمائة مدركا مستوى 3ر8565 نقطة، وفق بيانات التونسية للاوراق المالية .

وحل سهم سمارت تونس في صدارة الارتفاعات بنسبة 6ر4 بالمائة واقفل الجلسة على سعر 16 دينار متبوعا بسهم مجموعة بولينا القابضة بنسبة 1ر3 بالمائة وسعر 300ر7 دينار.

وتكبد سهم اوفيس بلاست، في المقابل، أكبر تراجع خلال الحصة بنسبة 7ر3 بالمائة وانهي التداولات على سعر 030ر1 دينار.

وحصل بنك الامان، على زهاء 500 الف دينار من اجمالي تداولات الحصة علما وان سهم البنك تراجع بنسبة 4ر1 بالمائة الى 590ر32 دينار