صادق عليها البرلمان: هذه ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2024..

صادق مجلس نواب الشعب، الاثنين، على ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ب118 نعم و8 احتفاظ و5 رفض

وشهدت ميزانية مهمّة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2024 زيادة بنسبة 6ر16 بنسبة مقارنة بالميزانية المعدلة لسنة 2023 حيث بلغت اعتمادات التعهد 000 412 284 دينار واعتمادات الدفع 000 150 175 دينار والحسابات الخاصة في الخزينة 000 000 97 دينار.

وتنصهر استراتيجية وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025 والتي ترتكز اساسا على مراجعة الاطر التشريعية وتحسين حوكمة القطاع الرقمي وتطوير البنية التحتية لشبكة الاتصال ورقمنة الادارة وتبسيطها وتطوير مناخ ريادة الاعمال.

ويتضمن برنامج الوزارة انجاز مشاريع مختلفة ضمن محور البنية التحتية الرقمية والخدمات الشاملة ومحور الحكومة الالكترونية (ارساء منظومة المعرف الوطني الوحيد للمواطن ومشروع نظام مندمج للبريد التونسي..) اضافة الى محور الاقتصاد الرقمي (النهوض بالسياحة البديلة وتركيز علامة الثقة لمواقع التجارة الالكترونية).