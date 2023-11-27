عاجل/من السجن: عبير موسي توجه هذه الرسالة وتعلن..

وجّهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 رسالة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك بعنوان ”رسالة امرأة مهددة بالإعدام” إلى وزيرة المرأة نددت فيها بإعلان الوزارة

وقالت عبير موسي في رسالتها إنها ستوجه بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي على هامش الحملة الدولية السنوية للنضال من أجل مناهضة العنف ضد المرأة لإدانة ما اعتبرته ”الإنزلاق الخطير للنظام التونسي نحو منهج حكم نظام الخميني في إيران الذي يُقتّل النساء ويدوس على حقوقهن على مرأى من كل العالم” وفق نص رسالتها.

كما أعلنت موسي أنها ستدخل في إضراب جوع على امتداد أيام الحملة المذكورة تنديدا باضطهادها وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والإنتماء الفكري.

وحمّلت موسي المسؤولية القانونية والسياسية للسلطة الحاكمة عن كل مكروه يلحق سلامتي الجسدية وأوجه رسميا للنظام القائم تهمة العنف والتعذيب ومحاولة اغتيالي وتصفيتي جسديا باستعمال الجهاز القضائي والأجهزة الراجعة له بالنظر وفق نص رسالتها.

ودعت نساء تونس للتحرك طبق ما يخوله القانون الوطني والدولي للتصدي للخطر الداهم الذي يهدد حقوقهن ومن ورائهن النموذج المجتمعي الحداثي التونسي.

يذكر أنه تم يوم 5 أكتوبر 2023 إصداربطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي من أجل تهم تتعلق بإحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها