عاجل: تطورات جديدة في قضية رضا شرف الدين..

أكد أحمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم الاثنين التخلي عن ملف النائب السابق رضا شرف الدين لفائدة القطب القضائي المالي مع مواصلة الاحتفاظ به وفق آجال قرار الاحتفاظ الصادر في حقه نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف أحمد زيتونة في تصريح لموزاييك بأن قرار الاحتفاظ برضا شرف الدين استند الى شبهة استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها سواءا لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة طبق مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية، وشبهة تبييض الأموال وفق القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال الصادر في جويلية من سنة