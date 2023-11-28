بطولة إيطاليا : بولونيا يفوز على تورينو وليتشي يتعادل مع هيلاس فيرونا



حقق بولونيا فوزه الخامس في البطولة الإيطالية لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه تورينو 2ـ صفر امس الاثنين في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة والتي شهدت أيضا تعادل ليتشي أمام هيلاس فيرونا 2 ـ 2.

ففي المباراة الأولى أحرز هدفي بولونيا، جوفاني فابيان في الدقيقة 56 والهولندي جوشوا زيركزي في الوقت بدل الضائع (90 ز1).

ورفع بولونيا رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف روما الخامس. فيما تجمد رصيد تورينو عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فرط ليتشي بفوزه الأول هذا الموسم خارج ملعبه بتقدمه مرتين على هيلاس فيرونا قبل الاكتفاء بالتعادل 2-2.

وبدا ليتشي في طريقه إلى الفوز على فيرونا حين تقدم عليه مرتين عبر الفرنسي ريمي أودان (30) والإسباني جوان غونساليس (69)، قبل أن يسمح لمضيفه بالعودة أولا بواسطة البلجيكي سيريل نغونج (41) ثم البوسني ميلان ديوريتش (77).

وهو التعادل السادس له هذا الموسم، ليرفع ليتشي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 9 لفيرونا صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير بعد اكتفائه بفوزين هذا الموسم.

ويتصدر ترتيب البطولة انتر ميلان برصيد 32 نقطة.