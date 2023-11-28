خطير/رصد أول إصابة بشرية بفيروس يصيب الخنازير في هذه الدولة..#خبر_عاجل

أعلنت بريطانيا، أمس الإثنين، أنها رصدت أول حالة بشرية مصابة بسلالة الإنفلونزا (إتش 1 إن 2)، وهي سلالة مشابهة لفيروس منتشر حاليا بين الخنازير، وأن الشخص المعني أصيب بأعراض خفيفة من المرض وتعافى بشكل كامل.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنه تم اكتشاف الحالة في إطار المراقبة الوطنية المعتادة للإنفلونزا، وإن مصدر العدوى لم يعرف.

وقالت مديرة الحوادث في وكالة الأمن الصحي ببريطانيا ميرا تشاند: “هذه هي المرة الأولى التي نرصد فيها هذا الفيروس لدى البشر، إذ أن هذه السلالة تشبه إلى حد كبير الفيروسات التي تم رصدها في خنازير” قال بيان إن السلطات البريطانية تتابع المخالطين المقربين من الحالة، مضيفا أن الوضع يخضع لمراقبة مكثفة في غرف العمليات الجراحية والمستشفيات في منطقة نورث يوركشاير بشمال إنجلترا.

وفي عام 2009، أصابت جائحة إنفلونزا الخنازير ملايين الأشخاص وكان سبب الإنفلونزا فيروس يحتوي على مادة وراثية من فيروسات كانت تنتشر بين الخنازير والطيور والبشر.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنه بناء على معلومات أولية، فإن السلالة المسببة للعدوى التي تم رصدها في بريطانيا تختلف عن السلالة المكتشفة في حوالي 50 حالة إصابة بشرية أخرى أو نحو ذلك من السلالة التي تم رصدها في أماكن أخرى على مستوى العالم منذ عام 2005.

سكاي نيوز