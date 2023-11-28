بنزرت-انتخابات: اجراء اكثر من 34 الف عملية تحيين في السجل الانتخابي

قامت فرق العمل الميدانية والقارة المكلفة من قبل الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، اكثر من 34 الف عملية تحيين للسجل الانتخابي حتى يوم امس الاثنين، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة لعمليات التحيين، استعدادا للانتخابات المحلية المقررة لنهار 24 ديسمبر المقبل، بحسب ما أفادت به مصالح الهيئة.

وتتواصل اليوم الثلاثاء، الدورة التكوينية للمراقبين (عددهم 98 شخصا)، والتى انطلقت امس الاثنين، علاوة على تواصل قبول ملفات ترشح أعضاء مكاتب الاقتراع بفضاء مكتب الهيئة الرئيسي بمدينة بنزرت، بحسب نفس المصدر.

يشار الى ان فترة قبول الترشحات الانتخابية شهدت تسجيل 352 مطلب ترشح لعضوية 106 دوائر انتخابية بالجهة ككل، منها 306 مطالب انتخاب مباشر و46 عن طريق القرعة، حيث تم عقب التدقيق، قبول 325 ملف ترشح موزعين بين 280 مطلب ترشح مباشر و45 مطلبا عن طريق القرعة .

ويتوزع المترشحون الى 19.85 بالمائة اناث، و82.14 بالمائة ذكور، بينما تمثل نسبة الشباب 27.14 بالمائة، وبالنسبة لتوزيع المترشحين حسب مهنهم، فتبلغ نسبة العاملين منهم في مهن حرة 41 بالمائة، ويعمل 19 بالمائة من المترشحين كموظفين في القطاع العام و15 بالمائة كموظفين في القطاع الخاص، اما نسبة المتقاعدين فهي في حدود ال8 بالمائة، والعاطلين عن العمل 13 بالمائة، واعمال أخرى بنسبة 4 بالمائة، وفق المصدر ذاته .