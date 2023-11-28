نابل: انطلاق حملة مراقبة اقتصادية مشتركة وحجز 1440 لترا من الحليب بمعتمدية بني خلاد

انطلقت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بنابل، أمس الاثنين، في تنفيذ حملة مراقبة مشتركة مع المصالح الأمنية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمندوبية الجهوية للفلاحة، أسفرت عن رفع 3 مخالفات اقتصادية وحجز 1440 لترا من مادة الحليب، لدى نيابة لبيع الحليب ومشتقاته بمعتمدية بني خلاد، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي، في تصريح لصحفية (وات)

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء، ان هذه الحملة تأتي على خلفية تسجيل تراجع على مستوى إنتاج الحليب وتقييم نقص على مستوى مسالك التوزيع، حيث استهدف العمل الرقابي أساسا وحدة صناعية بالجهة للتثبت من الكميات الواردة والكميات المحولة والمروجة من طرفها والمؤسسات المختصة في تجارة الجملة لمادة الحليب، وأكد مواصلة العمل الرقابي على مختلف مسالك التوزيع وخاصة منها على مستوى التفصيل، بهدف التصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتى منها الاخفاء والامتناع عن بيع مادة الحليب مع مواصلة اليقظة في هذا الجانب للحد من مختلف هذه الممارسات

وفي سياق متصل، أفاد انه تم تنفيذ 5 قرارات غلق محلات لبيع الخضر لمدة شهر بمناطق مختلفة بالجهة، على خلفية الترفيع في سعر منتوج البطاطا المحددة ب1600 مليم الكغ الواحد و1400 مليم على مستوى الجملة، وذلك في إطار البرنامج الرقابي للتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار ومراقبة أسعار المواد التي تم تسعيرها مؤخرا ومنها مادة البطاطا

وأشار إلى ان مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بنابل تواصل عملها الرقابي بهدف حسن سير انتظامية التزويد وضمان شفافية المعاملات التجارية بين المتدخلين الاقتصاديين.