جندوبة-انتخابات: انتهاء تثبيت خانات المترشحين لانتخابات المجالس المحلية

أنهت بلديات ولاية جندوبة، اليوم الثلاثاء، رسم الخانات المخصّصة لتعليق بيانات وصور المترشحين للمجالس المحلية بكافة الدوائر الانتخابية والبالغ عددها 95 دائرة.

وتميّزت الأماكن والخانات المخصصة للمترشحين بالوضوح وقلّة عددها والتي لم تتجاوز في اقصى الحالات ست خانات خُصّت بها الدائرة الانتخابية عين سلطان من معتمدية غار الدماء وهي الدائرة الوحيدة التي ترشح فيها 6 أشخاص.

وسيسهّل العدد القليل جدا للخانات، حسب رأي أعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة، عملية الاختيار بالنسبة الناخب الذي سيشارك في عملية الاقتراع لفائدة من سيمنح صوته، فيما خصّصت خانة واحدة لعدد من الدوائر التي لم يتعدّ فيها عدد المترشحين مترشحا واحدا من بينها دائرة سلول بمعتمدية فرنانة، ودائرة الوريعي من معتمدية عين دراهم، ودائرة ملولة من معتمدية طبرقة، ودائرة وادي مليز الغربية من معتمدية وادي مليـز، ودائرة فج حسين من معتمدية غار الدماء، ودائرة سوق الجمعة من معتمدية جندوبة الشمالية، ودائرة العزيمة من معتمدية جندوبة الجنوبية، فيما تراوحت بقية الخانات بين خانتين وخمس خانات موزعة على أغلب المعتمديات.

كما تواصل الفرق الميدانية المنتدبة من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة عمليات التحيين على أمل أن تنهي في الثامن من ديسمبر المقبل اخر الدوائر المبرمجة ضمن هذه الحملة.

وسيخوض 270 مترشحا، انطلاقا من يوم 2 ديسمبر المقبل، حملتهم الانتخابية في محاولة لإقناع الناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع والتصويت لفائدتهم وفق ما سيقدمونه من تعهدات.