عاجل/ القبض على موقوفين فرّا من سيارة الحرس خلال نقلهما للمحكمة

تمكنت وحدات الحرس الوطني ببنزرت، من إلقاء القبض على موقوفين اثنين فرّا من سيارة الحرس الوطني أثناء نقلهما رفقة متهم اخر من غرفة الاحتفاظ لعرضهما على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت اثر انقضاء مدة الاحتفاظ وذلك في جريمة سرقة من داخل محل مسكون، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنزرت سيف الدين العبيدي لاذاعة الديوان.

واضاف المصدر ذاته انه تم عرض الموقفين الثلاثة على انظارها من اجل السرقة من داخل محل مسكون وتمت احالتهم جميعا بحالة ايقاف على انظار قاضي التحقيق لمواصلة البحث معهم ومع كل من سيكشف عنه البحث.

كما تمت احالة المتهمين الفارين من سيارة الامن في محضر ثاني واحالتهما بحالة ايقاف على انظار قاضي ناحية بنزرت وفق تعبيره.