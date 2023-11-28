عاجل/ هذا ما قرّره قاضي التحقيق في حق دليلة مصدّق..

قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 الإبقاء على المحامية دليلة مصدق بحالة سراح، وذلك بعد استنطاقها على خلفية تصريح أدلت به الى الرأي العام حول طلب هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي، سماع عدد من الديبلوماسيين الأجانب في ملف القضية.

يذكر أنهيئة الدّفاع عن السّياسيين الموقوفين في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، كانت قد اعلنت في بيان امس الاثنين، أنّ قاضي التّحقيق بالمكتب عدد 21 بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قرّر استنطاق عضو الهيئة الأستاذة دليلة بن مبارك مصدّق، الثلاثاء 28 نوفمبر، انطلاقًا من الساعة الحادية عشر صباحا.

وأوضحت الهيئة أنّه سيتم الاستماع إلى مصدّق في إطار القضيّة التي أثارتها النّيابة العموميّة ضدّها على معنى المرسوم 54، على “خلفيّة ممارستها لواجبها في الدّفاع عن المعتقلين وتحديدًا بعد إعلامها الرأي العام، في وقت سابق، بأنّ الهيئة قدّمت مطلبًا لسماع الدّبلوماسيين الأجانب في هذه القضية”، وفق نصّ البيان.