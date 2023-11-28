هذا ما تقرّر في حق الطالب المُشتكى به من أستاذته بسبب تدوينة

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ابقاء الطالب الذي اشتكت به أستاذته، في حالة سراح، بعد مثوله، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، أمام الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، حسما أكده الكاتب العام للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، لواء الدين النابلي، لموزاييك.

وأشار القيادي بالاتحاد العام لطلبة تونس إلى أن المنظمة الطلابية قررت تنفيذ إضراب مفتوح بالكلية، إلى حدود اتخاذ “الإجراءات المناسبة في حق الأستاذة التي تقدمت بدعوى قضائية ضد الطالب”.

واعتبر إلى أن “التهم التي وجهتها الكلية في بلاغ لها، للطالب، لم تكن موجودة في محضر البحث”، حسب تصريحه.

وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، قد اصدرت بلاغا، يوم أمس، الإثنين، قالت فيه إن الشكاية المرفوعة ضد الطالب صدرت بسبب ما اعتبرته “شتم وإهانات وتهديد للأستاذة المعنية”، وفق نص البلاغ.

وكان الاتحاد العام لطلبة تونس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، قد نفذ إضرابا بمؤسسة التعليم العالي المذكورة، يوميْ الإثنين 27 نوفمبر والثلاثاء 28 نوفمبر 2023، بسبب مثول طالب بالكلية، أمام الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، بعد تقدم أستاذته بشكاية ضده، على خلفية تدوينة، إثر تحركات احتجاجية انتظمت بالكلية، نهاية السنة الجامعية الفارطة، شارك فيها الطالب المشتكى به.