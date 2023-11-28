تونس و ايطاليا تتسلّمان شهائد توقيع اتفاقية الهبة الخاصة بمشروع الربط الكهربائي

سلّمت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة اليوم الثلاثاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل كلا من الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ونظيرته الايطالية جيوسبينا دي فوجيا ” المديرة العامة لشركة تشغيل الكهرباء الإيطالية “تارنا شهائد التوقيع على اتفاقية الهبة الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “ألماد”.

وتم التوقيع الفعلي لهذه الاتفاقية خلال شهر أوت 2023 بتونس ، تاريخ إعلان المفوضية الأوروبية عن تخصيص منحة بقيمة 307 مليون أورو لدعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “الماد” في إطار برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية للطاق.

وفي هذا السياق، اكدت رئيسة ديوان وزارة الصناعة أحلام الباجي على اهمية هذا الربط الكهربائي الذي يبلغ طوله حوالي 220 كيلومتر ا وبتكلفة تقدر بحوالي 850 مليون أورو في دمج الأسواق الناشطة في مجال الكهرباء بين ضفتي المتوسط، وهو ما من شانه ان يساهم في دعم الامن الطاقي بين بلدان الجوار و شركائهم

كما سيساهم هذا المشروع في تطوير مصادر الطاقات المتجددة في القارة الافريقية فضلا عن فتح افاق اقتصادية مهمة على مستوى خلق مواطن الشغل و التنمية المستدامة.