حجز كميات هامّة من المواد المدعّمة في مخزن عشوائي بالقيروان

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقيروان بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي وحرس الطريق العمومي، اليوم الثلاثاء من مداهمة مخزن عشوائي بمنزل تاجر تفصيل بعمادة الذريعات من معتمدية السبيخة وحجز كمية من المواد الغذائية الأساسية والمدعمة .

وافاد المدير الجهوي للتجارة عادل بن حليمة مكتب (وات) بالقيروان بأنه على إثر توفر معطيات لدى مصلحة المراقبة الاقتصادية مفادها تعمد أحد تجار التفصيل اخفاء كميات كبيرة من المواد الأساسية و المدعمة في محل سكناه، تم مراجعة النيابة العمومية ومداهمة المخزن العشوائي وحجز هذه المواد التي كان صاحبها ينوي المضاربة فيها وبيعها بأسعار مرتفعة لغير مستحقيها.

وتمثلت المواد المحجوزة في 540 لترا من الزيت النباتي المدعم و 495 كيلوغرام من مادة الكسكسي و204 كيلوغرام عجين غذائي و200 كيلوغرام سكر ابيض سائب و24 كيلوغرام سكر ابيض معلب و100كيلوغرام و1140 كيلوغرام سميد غذائي.

وتم رفع مخالفة في المضاربة غير المشروعة والحجز الفعلي للمنتوجات في هذه العملية التي تندرج في إطار مراقبة مسالك توزيع المنتجات المدعمة و المواد الاستهلاكية الأساسية والتصدي لمختلف مظاهر المضاربة فيها.