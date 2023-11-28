نحو إطلاق منصة إلكترونية لبيع التذاكر الخاصة بالمقابلات الرياضية

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 جلسة عمل في وزارة الشباب و الرياضة بحضور إطارات سامية بوزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيا الاتصال والديوان الوطني للبريد التونسي وممثلين عن الجامعات الرياضية، خُصّصت للنظر في تقدّم عدد من المشاريع المتعلقة بالتوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول مكافحة أحداث العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية و الملاعب.

ووفقًا لما جاء في بيان نشرته وزارة الشباب و الرياضة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك فقد تم خلال الجلسة تقديم حوصلة حول عمل اللجنة المشتركة بين وزارتي الشباب والرياضة والداخلية لتفعيل مشروعي التذاكر الإلكترونية وأعوان تأطير الجماهير الرياضية Les stadiers بالفضاءات الرياضية لمكافحة العنف بالملاعب.

كما تم خلال نفس الإجتماع النظر في تقدّم الأشغال الخاصة بإطلاق منصة إلكترونية لبيع التذاكر الخاصة بحضور المقابلات عبر منصة Tikasport.tn، و ذلك من أجل تجنب الاكتظاظ والحد من التلاعب بالتذاكر في السوق السوداء.

واطلّعت الأطراف المشاركة في الجلسة في مدى تقدّم أشغال اللجنة الفرعية الخاصة بوضع الإطار القانوني المنظم لعمل الأعوان المختصين في تأطير وتنظيم الجماهير بالملاعب والفضاءات الرياضية Les Stadiers.

واشارت وزارة الشباب والرياضة في بيانها أنه تم الاتفاق على الانطلاق تدريجيا وبصفة مرحلية في اعتماد Les Stadiers داخل الملاعب والقاعات الرياضية بالتنسيق بين وزارة الداخلية والجامعات والجمعيات الرياضية كتجربة أولى في مباريات البطولة الوطنية مع استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل التذاكر الالكترونية.