الإطاحة بإمرأة تبيع المخدّرات في كشك!!..

أذنت النيابة العمومية لأعوان منطقة الحرس الوطني بالمحمدية بالاحتفاظ بامرأة يشتبه في استغلالها كشك لترويج المخدرات والأقراص المخدرة، وفق ما أفادت به اذاعة موزاييك نقلا عن مصادر مطّلعة.

وحسب ذات المصدر فقد وردت على أعوان منطقة الحرس الوطني بالمحمدية معلومات مفادها الاشتباه في تورط امرأة من سكان الجهة في مجال ترويج الأقراص المخدرة، وبتعميق التحريات تم تحديد هوية المشتبه بها، حيث تبين أنها تستغل كشكا بطريق الخليدية لترويج الأقراص المخدرة.

ليتم نصب كمين محكم للمرأة أمكن ضبط المظنون فيها، وبتفتيش الكشك تمكن الأعوان من حجز كمية من علب الأقراص المخدرة، وبتفتيشها تم العثور بحوزتها على كمية أخرى من الأقراص المخدرة من أنواع مختلفة، حيث اعترفت باندماجها في مجال ترويج الأقراص المخدرة مستغلة مرحبا الكشك الذي تديره.