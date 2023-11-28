عاجل/ عبير موسي تشرع في إضراب جوع

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، بان منوّبتها شرعت صباح اليوم في اضراب جوع بسجن النساء بمنوبة.

وقالت الهيئة ان هذا الاضراب سيتواصل على مدى أيام حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس.

وأوضحت أن اضراب الجوع يأتي على خلفية ما وصفته باضطهاد عبير موسي و انتهاك حقوقها الأساسية في الحرية و الصحة و النشاط السياسي و الانتماء الفكري .

وطالبت هيئة الدفاع ادارة السجن المدني بمنوبة بتوفير المتابعة الصحية المنتظمة لعبير موسي و اشعار المحامين بتطور وضعها الصحي أولا بأول للوقوف على مدى سلامتها الجسدية محملة اياها كل تقصير في الغرض حسب ما ورد في نص البلاغ.