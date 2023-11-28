“براكاج”/خلال مرورها بأحد الأسواق بالعاصمة..يترصّدها ثم يعمد إلى افتكاك قلادتها الذهبية ويلوذ بالفرار !!

إثر تقدّم إمرأة أجنبية إلى مركز الأمن الوطني بالحفصية راغبة في الإعلام عن تعرّضها لافتكاك قلادتها الذهبية بأحد أسواق العاصمة بجهة نهج القصبة من قبل أحد الأنفار يرتدي تبان أحمر اللون تحصن بالفرار.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بإجراء جملة من التحريات الميدانية واعتمادا على ما وثّقته كاميرات المراقبة المحاذية لمكان الواقعة أمكن التعريف بهوية المعني ومقر إقامته، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى محل سكناه والقبض عليه.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالمعني بعد أن اعترف بما نُسب إليه والأبحاث متواصلة.