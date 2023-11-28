المنستير: إيقاف منظمين ووسطاء في عمليات “حرقة”

الليلة: رياح وأمطار رعدية في هذه المناطق..

وصول حاملة مروحيات فرنسية إلى مصر

اتفاق جزائري فرنسي على إعادة ممتلكات الأمير عبد القادر

“براكاج”/خلال مرورها بأحد الأسواق بالعاصمة..يترصّدها ثم يعمد إلى افتكاك قلادتها الذهبية ويلوذ بالفرار !!

2023/11/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

إثر تقدّم إمرأة أجنبية إلى مركز الأمن الوطني بالحفصية راغبة في الإعلام عن تعرّضها لافتكاك قلادتها الذهبية بأحد أسواق العاصمة بجهة نهج القصبة من قبل أحد الأنفار يرتدي تبان أحمر اللون تحصن بالفرار.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بإجراء جملة من التحريات الميدانية واعتمادا على ما وثّقته كاميرات المراقبة المحاذية لمكان الواقعة أمكن التعريف بهوية المعني ومقر إقامته، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى محل سكناه والقبض عليه.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالمعني بعد أن اعترف بما نُسب إليه والأبحاث متواصلة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn