هذا ما اشترطته تونس لحضور منتدى الاتحاد من أجل المتوسط..#خبر_عاجل

تحدث مدير الإعلام والاتّصال في وزارة الخارجية، محمد الطرابلسي، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، على مشاركة تونس في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن للاتّحاد من أجل المتوسّط، موضّحا أنّ تونس دولة كامل العضوية في هذا المنتدى، ومن أجل التنقّل إلى إسبانيا اشترطت عدم مشاركة الجانب المحتلّ بصفة رسمية.

وبيّن محمد الطرابلسي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام أنّ تونس كانت أمام خياريْن إمّا التعبير عن مواقفها من بعيد أو التنقّل إلى إسبانيا وتوسيع الدعم للقضيّة الفلسطينيّة.

وقال: “اليوم الشعب الفلسطيني يُقتّل ويُهجّر.. هل نجلس ونُشاهد من بعيد!”.

وأضاف الطرابلسي أنّ انسحاب تونس من المنتدى الإقليمي الثامن للاتّحاد من أجل المتوسّط، قرار يعود لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس الديبلوماسية التونسية.