توننداكس ينهي جلسة الثلاثاء مرتفعا بنسبة 05ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس “توننداكس” جلسة الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنسبة 05ر0 بالمائة مدركا مستوى 8ر8569 نقطة وسط تداول قرابة 7ر1 مليون دينار وفق التونسية للاوراق المالية .

وتصدر سمارت تونس، قائمة الارتفاعات، بنسبة 5ر5 بالمائة ليصل الى 880ر16 دينار في حين ارتفع سهم بولينا القابضة بنسبة 7ر2 بالمائة ليفقل على سعر 500ر7 دينار.

وتراجع سهم سرفيكوم بنسبة 8ر4 بالمائة الى 200ر0 دينار في حين خسر سهم الاتحاد الدولي للبنوك 2 بالمائة ليفقل على سعر 25ر500 دينار.

واستحوذ سهم بنك تونس العربي الدولي على16 بالمائة من اجمالي التداولات في السوق وانهي الجلسة على تراجع بنسبة 2ر0 بالمائة وسعر 90 دينار.