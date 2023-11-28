المنستير : إماطة اللثام عن 03 عمليات سرقة وهذه حصيلة الايقافات..

في إطار التصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام و على إثر تعرض شركة مقاولات للسرقة و الإستيلاء على معدات حديدية تستعمل في البناء . بايلاء الموضوع الأهمية اللازمة تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمنستير من إلقاء القبض على نفرين من مقترفي عملية السرقة و بمزيد التحري معهما إعترفا بإقترافهما لعدد 02 عمليات سرقة في تواريخ مختلفة و الإستيلاء على معدات تابعة لشركة أخرى كما تم التفريط فيها بالبيع لنفر آخر و الذي باستدعاءه اعترف بما نسب إليه و تم استرجاع المسروق و الذي قدر بحوالي 15 ألف دينار.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بمقترفي عمليات السرقة و مباشرة عدد 03 قضايا عدلية موضوعها تكوين وفاق قصد السرقة والمشاركة في ذلك وارجاع المسروق.