مجلس النوّاب ينظر في مشروع ميزانيّة مهمّة البيئة

يناقش نوّاب الشعب، الاربعاء، خلال جلسة عامّة بباردو، ميزانيّة مهمّة البيئة في إطار مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024.

وسيتم خلال سنة 2024 ترسيم اعتمادات دفع ذات صبغة تنموية في حدود372.0 م د ستخصص أساسا لفائدة البرامج البيئة والتنمية المستدامة

وستمكن هاته الاعتمادات من المساهمة في تحسين نوعية الحياة بالمناطق الحضرية وحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على النظم اإليكولوجية وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي

وقصد إنجاز هذه المحاور سيتم تخصيص اعتمادات دفع قدرها 4.0 م د بعنوان البرامج السنوية المتواصلة أهمها المساهمة في إعداد البالغ الوطني الخامس حول التغيرات المناخية

وسيجري ترسيم اعتمادات دفع في حدود 334.5 م د منها 156م د لخلاص قروض الديوان الوطني للتطهير 48 م د لدعم ميزانية الديوان في إطار مشروع لزمة استغلال بعض منشآت التطهير( وتم ضبط مشروع ميزانية الاستثمار للديوان الوطني للتطهير لسنة 2024 على أساس تحقيق الأهداف المتعلقة بالمحاور االستراتيجية التالية المتمثلة في تعميم وتحسين خدمات التطهير من خلال تدعيم وتأهيل منشآت التطهير بالبلديات المتبناة

وسيتم تحسين نوعية المياه المعالجة بهدف تنمية إعادة استعمالها في كافة المجالات التنموية و تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعناية بالأودية وبشبكة مياه الأمطار بالوسط الحضري

وسيعمل الدّيوان الوطني للتطهير على تعميم وتحسين خدمات التّطهير وذلك من خلال تدعيم وتأهيل منشآت التطهير بالبلديات المتبناة من خلال توسيع وتهذيب شبكات التطهير لمواكبة التوسع العمراني لهذه البلديات وتدعيم طاقة المعالجة بالمدن والمناطق السّياحيّة الكبرى.

وسيقع توسيع تدخلات الديوان لتشمل المدن الصغرى والمتوسطة والمناطق التي كانت ريفيّة. وفي هذا الإطار، سيعمل الدّيوان خلال الفترة 2023/-2026على تحقيق مشاريع تدعيم وتأهيل منشآت التطهير بالمدن المتبناة من المنتظر أن تشهد سنة 2024 انتهاء أشغال توسيع شبكة التطهير بمنطقة حروش بقمرت بالإضافة إلى منظومة تحويل المياه المستعملة من محطة التطهير سوسة الشمالية إلى محطة الضخ أكودة وتهذيب 12 محطة ضخ بولاية المنستيرو تهذيب 10 محطات ضخ بولاية سوسة. وتهذيب تجهيزات 10 محطات ضخ بولاية سوسة

كما ستتواصل أشغال توسيع شبكات التطهير بمدينتي صفاقس وحومة السوق وتدعيم شبكة التطهير بمدن منزل جميل ومنزل عبد الرحمان ومنطقة العزيب وتهذيب شبكات التطهير بمدن القصرين وسبيطلة والحامة وقابس وتوزر ونفطة ودقاش

وسيعمل الدّيوان الوطني للتطهير على تحسين نوعية المياه المعالجة بهدف تنمية إعادة استعمالها في كافّة المجالات التّنمويّة عبرتأهيل وتوسيع محطّات التطهير المتقادمة وذلك بالترفيع في طاقتها وتحسين مردوديتها إلى جانب العمل على التعميم التدريجي للمعالجة الثلاثية بمحطّات التطهير بالإضافة إلى إحداث محطات تطهير متخصصة في معالجة المياه المستعملة الصناعية.

في إطار المحور االستراتيجي المتعلق بتدعيم طاقة المعالجة وتحسين نوعية المياه، سيعمل الدّيوان خلال الفترة 2024/-2026

على انتهاء أشغال توسيع وتهذيب محطة التطهير المحرس ومواصلة أشغال المعالجة الثلاثية لمحطة التطهير المهدية ومواصلة أشغال توسيع وتهذيب 03 محطات تطهير وهي جنوب مليان ومجاز الباب ونفطة. و الانطلاق في أشغال توسيع وتهذيب 10 محطات تطهير وهي سوسة حمدون2 وطبرقة وجندوبة وقليبية وباجة والهوارية وقربة وبنزرت ومنزل بورقيبة وماطر

كما ستنطلق أشغال التأهيل الطّاقي لـ 4 محطات تطهير بكل من مساكن وتطاوين والقيروان 2 والمنستير/الفرينة و الفحص.

وينتظر أن تشهد سنة ،2024 الشروع في إنجاز القسط الثاني من برنامج تحسين نوعية المياه المعالجة ومقاومة التلوث الصناعي و مواصلة أشغال محطة التطهير لمعالجة المياه الصناعية بالمكنيـن بكلفة 48 م.د

وستنطلق أيضا أشغال تهذيب وتوسيع شبكة تجميع المياه وشبكة تحويل المياه الصناعية إلى محطة التطهير المندمجة ببن عروس