باحثات من الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقدمن 3 دراسات علمية في المؤتمر العالمي للسلامة والصحة في العمل بأستراليا

يشارك الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” في المؤتمر العالمي الـ23 للسلامة والصحية في العمل بأستراليا حضوريا وعن بعد وذلك أيام 27 و28 و29 و30 نوفمبر الجاري و1 ديسمبر القادم، تحت شعار “تشكيل التغيير

و أوضح الصندوق الوطني للتأمين على المرض في بيان له أنه يشارك في هذا المؤتمر من خلال تقديم ثلاثة أبحاث علمية عن بعد تم قبولها لكل من الدكتورة وجدان إدريس، والدكتورة أميرة حورية، والدكتورة فدوى كدوس

ويتعلق البحث الأول بالوقاية من التسمم المهني بالرصاص للدكتور وجدان ادريس، والدكتورة فدوى كدوس عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والدكتورة سامية الجموسي رئيس قسم سابقة وخبيرة بلجنة الإقرار بحوادث الشغل والأمراض المهنية

ويحدث التسمم بالرصاص في أماكن العمل بسبب تراكم الرصاص في الجسم، وغالبًا ما يحدث ذلك على مدار شهور أو سنوات ويمكن أن تتسبب كمية حتى ولو بسيطة من الرصاص في حدوث مشكلات صحية خطيرة.

أما البحث الثاني فيتناول بالدرس ما يعرف بمتلازمة النفق الرسغي من التصريح إلى الاعتراف بالمرض المهني للدكتورة وجدان ادريس، والدكتورة فدوى كدوس، والدكتورة سامية الجموسي رئيس قسم سابقة وخبيرة بلجنة الإقرار بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

وتنتج عن متلازمة النفق الرسغي الإصابات أو الأمراض المتعلقة بالعضلات والعظام والأعصاب والأوتار والأربطة والأنسجة الهيكلية الأخرى، وهي تأتي في فئة الاضطرابات العضلية الهيكلية.

ويتعلق البحث الثالث الذي سيتم تقديمه خلال هذا المؤتمر الدولي بالمستقبل المهني للعمال المصابين باضطرابات عظمية وعضلية في أكثر من موضع للدكتورة أميرة حورية عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والدكتورة ماجدة باني أستاذة مبرزة في طب الشغل بمستشفى شارل نيكول، والكاتبة العامة بالجمعية التونسية لطب الشغل

ويعتبر المؤتمر العالمي للسلامة والصحة في العمل حدثا عالميا رائدا للوقاية حيث يسجل أكثر من 4000 مشارك لتبادل الأفكار، ومناقشة الأبحاث وأفضل الممارسات، والحلول العملية للقضايا الحاسمة في مجال السلامة والصحة المهنية.