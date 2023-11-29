سليانة: حافلة تحسيسية مخصّصة للتعريف ببرنامج “رائدات” تحلّ بمعتمدية قعفور

حلّت، اليوم الأربعاء، بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، الحافلة التحسيسية “رائدات” المخصّصة للتعريف ببرنامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات”، الهادف إلى دفع المبادرة الاقتصادية النسائية وتشجيع الفتيات على بعث مشاريع استثمارية خاصّة بهنّ من خلال تمكينهن من قروض متوسطة، وصغرى، ومتناهية الصغر، بشروط تفاضليّة وميسّرة.

وذكرت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، عائدة بن نصر، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القافلة ستتحول اليوم إلى عدد هام من عمادات معتمدية قعفور لاستقطاب أكبر عدد ممكن من النساء والفتيات، وستركّز على الوسط الريفي باعتبار ارتفاع نسبة حضور المرأة فيه.

وأضافت أن حملات تحسيسية مماثلة ستنتظم يوم 11 ديسمبر القادم بمعتمديتي مكثر وكسرى، ويوم 14 ديسمبر القادم بمعتمديتي سليانة الشمالية والجنوبية، ويوم 15 ديسمبر القادم بمعتمدية برقو ويوم 18 ديسمبر بمعتمدية الكريب.

و أشارت، بن نصر، في سياق آخر، إلى تواصل فعاليات 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، التي إنطلقت منذ يوم 25 نوفمبر الجاري إلى غاية يوم 10 ديسمبر القادم، وتشمل ندوات فكرية لمختلف الشرائح العمرية، وعروضا مسرحية بالمركب الجامعي وأنشطة بالمركز النهاري للمسنين، فضلا عن جملة من الأنشطة الأخرى وجلسات نقاش.

وقالت المسؤولة إن “عدد النساء المعنفات والمتعهد بهن من قبل التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة بسليانة يبلغ 933 حالة، فيما تعهّدت مصالح مندوبية الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن بـ138 إمرأة منذ جانفي المنقضي إلى غاية نوفمبر الجاري، وأغلبها حالات عنف زوجي ضد نساء تتراوح أعمارهن بين 25 و40 سنة، فضلا عن تسجيل حالات عنف جنسي في صفوف القاصرات”.