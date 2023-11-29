عامل حضائر: زميلتي توفيت بنزيف لعدم تمتّعها بعطلة الأمومة

كشف عضو مجمع تنسيقيات الحضائر الأقل من 45 سنة صبري بن سليمان، عن حادثة أليمة تعرضت لها احدى زميلاته وأدت الى وفاتها.

حيث قال صبري بن سليمان، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الاربعاء، ان احدى زميلاته من عمال الحضائر، توفيت جراء تعرضها لنزيف اثر ولادتها بسبب عدم تمتعها بعطلة الأمومة واضطرارها الى العودة الى العمل بعد أسبوع من ولادتها بأمر من مديرها المباشر، على حد قوله.

ونوّه المتحدت لوضعية عمال الحضائر الذين لا يتمتعون بأبسط حقوقهم المهنية مشيرا الى أنهم لا يتمتعون بالحق في التغطية الاجتماعية ولا الحق في فترات الراحة السنوية.

وبيّن المتحدث بأن هناك العديد من الحقائق المؤلمة التي تعرض لها عمال الحضائر بسبب عدم تسوية وضعياتهم المهنية، مشيرا الى أن هناك زميل تعرض الى حادث مرور نتيجة دهسه من جرار البلدية التي يشتغل فيها ولكن عائلته لم تنل حقوقه الي اليوم.

وشدد ذات المصدر، على أنه “يشتغل كعامل حضائر منذ 13 سنة والى يومنا هذا يحلم بأن يتم تسوية وضعيته المهنية.”

وتابع قائلا ” نحن اليوم فقط نطلب الكرامة …فقط لا غير بعد سنوات من الظلم والتهميش”.