تضامنا مع غزّة.. ممثلة أمريكية تُضرب عن الطعام أمام البيت الأبيض

نفذت الممثلة الأميركية الشهيرة، سينثيا نيكسون، ومجموعة من الناشطين إضرابا عن الطعام أمام البيت الأبيض، مطالبين الرئيس جو بايدن بفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقاطع فيديو للإضراب الذي يستمر خمسة أيام وفقا للمنظمين.

من جانبها، قالت نيكسون (57 عاماً) في مؤتمر صحفي خارج البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الإضراب يأتي احتجاجا على سقوط أعداد كبيرة من القتلى في غزة جراء القصف الإسرائيلي، وأضافت “نحن نضرب عن الطعام لنعكس لبايدن طبيعة الحرمان الذي يحصل في غزة”.

كما قالت في إشارة إلى مقتل نحو 15000 فلسطيني: “لا شيء من هذا طبيعي، ولا يمكن السماح لأي شيء من هذا بالاستمرار”، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية.

كذلك، أشارت إلى أنها “أم لأطفال يهود، أحفاد لناجين من المحرقة”.

وكانت نيكسون من بين أكثر من 260 فنانا وقعوا على رسالة مفتوحة تدعو بايدن والكونغرس إلى المطالبة بوقف النار في غزة الذي أدى إلى مقتل 15 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.

كما أجبرت الحرب نحو 1,7 مليون فلسطيني من أصل 2,4 مليون على النزوح من منازلهم شمال القطاع إلى جنوبه، وسط شح في المساعدات الإنسانية والطبية، فضلا عن الطعام ومياه الشرب.

يشار إلى أن نيكسون الحاصلة على جائزة “غرامي” اشتهرت من خلال دورها في المسلسل التلفزيوني الشهير “sex and the city”.

العربية.نت