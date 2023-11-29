جندوبة: لجنة مجابهة الكوارث تدعو لمواصلة جهر الخنادق والاودية والمنشآت المائية

أثار عدد من أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة، اليوم الأربعاء، جملة النقائص والصعوبات التي تستوجب التدخل والمعالجة، وذلك بهدف الاستعداد لمجابهة أي طارئ مناخي وطبيعي محتمل، والتوقّي من مخاطر الفيضانات وركود المياه، وتوفير كافة مستلزمات التدخل والاجلاء والايواء المحتملة.

جاء ذلك خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية جندوبة، استعرضت مختلف الهياكل المعنية فيها تدخلاتها خلال الأشهر القليلة المنقضية في ما يتعلق بجهر الخنادق المحاذية للطرقات والمنشآت المائية، وتقليم الأشجار، وجهر البالوعات داخل المدن.

وأثار عدد من الحاضرين جملة الصعوبات التي تستوجب المعالجة الفورية من بينها تراكم مياه الامطار بعدد من احياء مدينة جندوبة وطبرقة وبوسالم، وما تستوجبه بعض المنشآت المائية بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة طبرقة وتونس والطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة طبرقة وجندوبة ومعبر الشريّط بمعتمدية وادي مليز وولجة السدرة بمعتمدية غار الدماء، ومن تعزيز لعناصر سلامتها ووظيفيتها، ومن إعادة تهيئة بعضها، إضافة الى الانزلاقات الأرضية التي تهدد حركة المرور وسلامة مستعملي عدد من الطرقات في معتمديتي غار الدماء وعين دراهم.

وأوصت اللجنة بضرورة مواصلة حملة جهر البالوعات وجهر الاودية المحيطة بالمناطق الحضرية، وإيجاد حل جذري لمجرى الوادي المقابل للمسلخ البلدي بطبرقة، وانهاء الانسداد بعدد من قنوات تصريف مياه الامطار والذي أظهرته الأمطار الأخيرة، وتسوية الوضعية العقارية لمدينة بوسالم باعتبارها أكثر المدن المهددة بالفيضانات.

كما دعت إلى توفير الاعتمادات اللازمة لبعث مشاريع تهدف الى توسعة شبكة التطهير وحماية الاحياء من مداهمة المياه لمساكنها على غرار حي الشهيد القاسمي وحي الرجاء بغار الدماء وحي خميس الحجري ومحيط الملعب البلدي بجندوبة وحي الهناء ببوسالم وحي المرجان والفلوجة بطبرقة.

وأوصت أيضا بتعهيد رؤساء اللجان المحلية لمجابهة الكوارث بالقيام بحملات تحسيسية تهدف الى توعية المواطنين بعدم رمي الفضلات بمجاري الاودية وخنادق الطرقات.

إلى ذلك، لايزال عدد من الطرقات والمسالك الفلاحية بمحيط عدد من المدن وعدد من المجاري المائية الموسمية يستوجب التدخل ورفع فواضل البناء، كما هو شأن عدد من الطرقات التي تشكو هي الأخرى انسدادات بفعل الاتربة والحجارة من بينها الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين بوسالم وغار الدماء، والطريق الجهوية الرابطة بين بوسالم وطبرقة وعين دراهم والمعروف محليا بطريق 7 مشايخ، والطريق الوطنية رقم 17 وكذلك الطريق الوطنية رقم 7 وغيرها.