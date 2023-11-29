الـ’كاف’ يعلن موعد ومكان حفل جوائزه لسنة 2023 وقائمة اللاعبين المترشحين

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ‘كاف’ عن موعد ومكان حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا، لعام 2023

وأعلن الكاف عبر موقعه الرسمي، أن موعد إقامة حفل توزيع الجوائز الأفضل في القارة، سيكون يوم 11 ديسمبر القادم في الساعة السابعة بتوقيت تونس، في إحدى فنادق المغرب

وقال كاف عبر موقعه: ‘تستضيف مدينة مراكش بالمغرب حفل توزيع جوائز CAF لعام 2023 يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، ومن المقرر أن يُقام الحدث في أحد الفنادق في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش)’.

وأضاف ‘كاف’: ”ستحتفل جوائز CAF بأبرز الإنجازات في القارة في حدث من المتوقع أن يكون مذهلًا”

وتتضمن جوائز الأفضل كل من أفضل لاعب أفريقي، أفضل لاعب داخل القارة، أفضل حارس مرمى، أفضل لاعب شاب، أفضل مدرب، أفضل منتخب، وأفضل فريق.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل اللاعبين في إفريقيا:

محمد صلاح (مصر, ليفربول)

رياض محرز (الجزائر، أهلي جدة السعودي)

أندريه فرانك زامبو أنجويسا (الكاميرون، نابولي)

فنسنت أبوبكر (الكاميرون، بشكتاش)

أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)

سفيان أمرابط (المغرب، مانشستر يونايتد)

ياسين بونو (المغرب، الهلال)

يوسف النصيري (المغرب، إشبيلية)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا، نابولي)

ساديو ماني (السنغال، النصر)