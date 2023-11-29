توننداكس” يقفل حصة الأربعاء على انخفاض طفيف بنسبة 01ر0 بالمائة..

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس”، حصة الأربعاء، على انخفاض طفيف بنسبة 01ر0 بالمائة، ليدرك مستوى 54ر8568 نقطة وسط حجم تبادل جملي محتشم لم يتجاوز 3ر2 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدّر سهم “تلنات القابضة” قائمة الارتفاعات ليتطور سعره بنسبة 6ر5 بالمائة (180ر6 د) مع تبادل بقيمة 27 ألف دينار.

وتحسّنت قيمة سهم “توننافست” بنسبة 4ر4 بالمائة (060ر7 د) وسط تبادل ضئيل بقيمة 4 آلاف دينار.

وتكبّد، في المقابل، سهم “سلكوم” أكبر الخسائر ليتقلص بنسبة 4ر4 بالمائة (290ر1 د).

وانخفض، بدوره، سهم الشركة التونسية لصناعة الورق بنسبة 6ر3 بالمائة (300ر5 د).

وسجّل سهم البنك الوطني الفلاحي أفضل آداء للحصة ليستحوذ على نسبة 21 بالمائة من حجم التبادل الجملي، اي ما يعادل 496 ألف دينار، كما تطور سعره بنسبة 72ر1 بالمائة (260ر8 د).