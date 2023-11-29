عاجل/بعد بطاقة الايداع بالسجن: هذا ما كشفه محامي وديع الجريء..

قال عضو هيئة الدفاع على وديع الجريء المحامي كمال بن خليل إنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن الجديدة في حق منوبه دون الاستماع إليه.

وبين المحتمي ان بطاقة إيداع بالسجن الجديدة في حق وديع الجريء تمت إثر شكاية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح في تصريح لاذاعة موزاييك أن القضية تعود إلى بطولة شمال أفريقيا للمدارس في شهر أكتوبر 2022 وتتمثل تفاصيلها في تدليس الجامعة لملف اللاعبين المشاركين وهم لاعبو منتخب النخبة على حساب لاعبي فئات المدارس وفق قوله.

كما نفى بن خليل وجود أي تدليس في ملف اللاعبين المشاركين في البطولة المذكورة قائلا: ”في حال ثبت تدليس إجازة أي لاعب فإن الفريق ينهزم آليا”.

وأكد بن خليل أن ”الكاف” على علم مسبق بمشاركة لاعبي النخبة في البطولة باعتبار أن الجامعة التونسية لكرة القدم قامت بإعلامها أنه لم يتم تنظيم تصفيات داخل المدارس وأن الفريق الذي سيشارك هو منتخب النخبة وفق قوله.