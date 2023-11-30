عماد الحزقي: ”إخلالات ونقائص في ملف الأملاك المصادرة”..#خبر_عاجل

كشف رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية عماد الحزقي، إن التقرير السنوي للهيئة المتعلق بحوصلة نشاطها لسنة 2023، توصل إلى أن حوكمة ملف الأملاك المصادرة لم تكن في مستوى الإنتظارات.

وأضاف الحزقي اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023،أن الهيئة اعتمدت في أعمالها على تقرير رقابي لمحكمة المحاسبات بين 2011 و2016، مشيرا إلى أنه تم تحيين المعطيات.

ولاحظ أن التقرير أفضى إلى تواصل تسجيل جملة من النقائص خاصة على مستوى حفظ الممتلكات وإشكاليات في استغلال وتفويت عدة ممتلكات مصادرة وإخلالات متصلة بعمليات التفويت أو عدم تفعيل بعض القرارات.

وبين في تصريح لاذاعة شمس اف ام أنه من مسؤولية وزارة المالية اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين عند رصد إخلالات ترتقي لشبهة أخطاء جزائية.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية والإدارية لاحظت أن لجنة التصرف في الأملاك المصادرة لا تجتمع بصفة مستمرة، إضافة إلى نقائص على مستوى حراسة الممتلكات وكذلك عدم رفع التصرف القضائي عن ممتلكات مصادرة أخرى.