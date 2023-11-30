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رابطة أبطال أوروبا: أيندهوفن ينتفض في فوزه 3-2 على إشبيلية ويضمن التقدم

2023/11/30 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


قلب أيندهوفن تأخره بهدفين ليفوز 3-2 على إشبيلية في مباراة مثيرة بدور المجموعات برابطة أبطال أوروبا لكرة القدم امس الأربعاء ليضمن الفريق الهولندي مقعدا في أدوار خروج المغلوب وقضت على آمال الفريق الإسباني في التقدم في البطولة.

وافتتح المدافع سيرجيو راموس التسجيل لصالح إشبيلية في الدقيقة 24 قبل أن يضاعف يوسف النصيري تقدم الفريق بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني. لكن الأمور انقلبت رأس على عقب بعد طرد لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية في الدقيقة 66 إثر حصوله على بطاقتين صفراوين في ثلاث دقائق.

وقلص إسماعيل صيباري الفارق بتسديدة مباشرة متقنة في الدقيقة 68 قبل أن يسجل نيمانيا غوديل هدفا عن طريق الخطإ في مرماه ليمنح أيندهوفن التعادل في الدقيقة 81.
وأكمل ريكاردو بيبي الانتفاضة بضربة رأس ليرتقي أيندهوفن إلى المركز الثاني بالمجموعة الثانية بثماني نقاط بفارق واحدة خلف أرسنال المتصدر الذي يواجه لانس ثالث الترتيب.
وضمن أيندهوفن مقعده بدور السادس عشر بعدما تغلب أرسنال 6-صفر على لانس ثالث الترتيب.

وتتحول أنظار إشبيلية، متذيل الترتيب بنقطتين، إلى الدوري الأوروبي. ويحتاج الفريق الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الأوروبي بسبعة ألقاب، للفوز على الفريق الفرنسي في ختام دور المجموعات لينهي الدور الأول في المركز الثالث ويتأهل لبطولته المفضلة.

وأبلغ راموس محطة (موفيستار بلس) “كانت النتيجة في صالحنا بعد الهيمنة على الشوط الأول، لكن النقص العددي قضى على آمالنا واستغل المنافس هذا الوضع”. (إعداد طه محمد للنشرة العربية)

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