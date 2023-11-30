مدرب ليفربول يعلن غياب البرازيلي بيكر والبرتغالي جوتا للإصابة



أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنقليزي امس الاربعاء أن حارس مرمى فريقه الدولي البرازيلي أليسون بيكر ومهاجمه الدولي البرتغالي ديوغو جوتا سيغيبان عن الملاعب بعد تعرضهما لإصابة عضلية.

وقال كلوب عشية لقاء فريقه مع فريق لاسك لينتس النمساوي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لمسابقة الدوري الأوروبي “كلا اللاعبين سيغيبان عن المباراة “.

ويتصدر ليفربول برصيد 9 نقاط ويتذيل الفريق النمساوي المجموعة بثلاث نقاط.

وتعرض الحارس البرازيلي لمشكلة في أوتار الركبة في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مانشستر سيتي 1-1 في البطولة السبت الماضي، ورغم إكماله المباراة، فإنه سيغيب عن المباريات الخمس المقبلة، منها مباراتان كان سيغيب عنهما على أي حال فيما سيشارك كاويمين كيلهر الحارس البديل في الدوري الأوروبي.

وسيغيب أليسون عن مباريات فولهام وشيفيلد يونايتد وكريستال بالاس في البطولة الإنقليزية، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة في مواجهة الغريم التقليدي مانشستر يونايتد يوم 17 ديسمبر المقبل.

وغاب البرتغالي ديوغو جوتا عن مباراة مانشستر سيتي بسبب الإصابة، لكن تشخيص إصابته لم يكن جيدا.. وأوضح كلوب “ديوغو سيغيب لفترة أطول نوعا ما، لا أعرف على وجه التحديد، علينا أن نرى”.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في البطولة الإنقليزية بعد 13 جولة برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الثاني ونقطتين عن أرسنال المتصدر.