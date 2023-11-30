حجز أكثر من 4 اطنان من هذه المنتوجات بهذه الولاية وغلق محلات تجارية..

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بتاريخ 28 نوفمبر الجاري، خلال تنفيذ حملة مشتركة مع المصالح الأمنية والصحية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية، 2ر4 اطنان من مادتي البصل الجاف والإجاص، أثناء حملة ضد الانتصاب الفوضوي بالطريق العام واستغلال الرصيف بجمال، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات أحمد المثلوثي “وات”

واوضح المثلوثي انه أعيد ضخ مادة البصل الجاف والإجاص في سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، وتأمين قيمته لفائدة الخزينة العامة للدولة، واضاف انه تم ايضا حجز 510 علب سجائر محلية بقصيبة المديوني، بسبب البيع بأسعار غير قانونية، و64 كغ من السكر المعلب لدى بائع بخنيس من أجل إخفاء بضاعة وغياب الفوترة.

وحررت فرق المراقبة الاقتصادية خلال هذه الحملة الرقابية المشتركة 20 مخالفة اقتصادية، تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية والفوترة والجودة، في قطاعات الخصر والغلال والمواد الغذائية، علاوة عن تحرير 7 مخالفات اقتصادية أخرى، أمس الاربعاء، تعلقت بالفوترة والجودة في قطاعي الخضر والغلال ومعاصر الزيتون.

وأصدر من جهته والي المنستير، 04 قرارات غلق لمحلات تجارية لبيع مواد غذائية، منها محل خضر في المنستير، واخر في صيادة ومحل ثالث في الوردانين، وذلك بسبب الإخلال بتراتيب الدعم، ومسك منتوجات لا تدخل ضمن النشاط، والبيع بأسعار غير قانونية، وتتراوح العقوبة بين 20 يوما وشهر، حسب المدير الجهوي.