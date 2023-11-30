الكاف-انتخابات: يوم دراسي لفائدة العمد حول المخالفات والجرائم الانتخابية

إنتظم، اليوم الخميس، بمقر ولاية الكاف، يوم دراسي جهوي لفائدة العمد المباشرين، حاملي مأمورية الضابطة العدلية حول المخالفات والجرائم الانتخابية الممكن ارتكابها خلال الحملة الانتخابية التي ستنتطلق يوم 2 ديسمبر المقبل، وذلك بإشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية الكاف نزار الجمعاوي.

ويندرج هذا اليوم التكويني في إطار دعم آليات التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في تأمين تنظيم إنتخابات المجالس المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر 2023، ولتوفير ظروف سليمة ونزيهة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتم بالمناسبة استعراض كل المخالفات التي يمكن القيام بها من طرف المترشحين أو من يساعدهم والتي تعتبر جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون المنظم للانتخابات المحلية، وخاصة بالنسبة إلى تجاوز السقف المالي المحدد للحملة، وتقديم الهدايا أو الأموال للناخبين، أو استمالتهم أو التأثير عليهم، إلى جانب عدد آخر من الجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

وتقدّم في الدوائر الانتخابية الـ91 بولاية الكاف 304 مترشّحين منهم 42 من حاملي الإعاقة لن يشاركوا في الإقتراع المباشر وسيخوضون الانتخابات عبر آلية القرعة في ما بينهم.