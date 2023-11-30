عقوبات بالجملة ضد نواد بالرابطة المحترفة الأولى والثانية

أصدر مكتب الرابطة المحترفة خلال إجتماعه اليوم الخميس جملة من القرارات والعقوبات.

وفي ما يلي أهم القارات:

1- معاقبة جمعية النادي الرياضي البنزرتي بتوبيخ وخطية مالية قدرها (1500د) من أجل إشعال الشماريخ في المدارج دون رميها من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة التي جمعتها بالمستقبل الرياضي

بالمرسى (أكابر ) يوم 25 نوفمبر 2023.

2 – معاقبة جمعية النسر الرياضي بجلمة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500د من أجل رمي القوارير والحجارة على أرضية الميدان إثر نهاية المقابلة التي جمعتها بالمستقبل الرياضي بالرجيش (أكابر )

يوم 26 نوفمبر 2023.

3- معاقبة جمعية مكارم المهدية بتوبيخ من أجل رمي القوارير على بنك بدلاء الفريق الضيف من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة التي جمعتها بنادي أولمبيك سيدي بوزيد (أكابر) يوم 26 نوفمبر 2023.

4- معاقبة جمعية الإتحاد الرياضي بين قردان بخطية مالية قدرها (2500) من أجل إقصاء ملتقط الكرة خلال المقابلة التي جمعتها بالمستقبل الرياضي بسليمان (أكابر) يوم 26 نوفمبر 2023.

5- معاقبة المدرب المساعد لجمعية النسر الرياضي بجلمة السيد زياد الدربالي بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء بمقابلتين (02) وخطية مالية قدرها (1500د) من أجل الأفعال الصادرة عنه خلال المقابلة التي جمعت ناديه بالمستقبل الرياضي بالرجيش (أكابر ) يوم 26 نوفمبر 2023.

6- معاقبة مرافق فريق المستقبل الرياضي بقابس السيد محمد أمين الشاوش عون بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء بمقابلتين (02) وخطية مالية قدرها (1500د) من أجل الأفعال الصادرة عنه خلال المقابلة التي جمعت ناديه بنادي المحيط القرقني (أكابر ) يوم 26 نوفمبر 2023.

7 – معاقبة جمعية الترجي الرياضي الجرجيسي بإجراء عدد (02) مقابلات دون حضور الجمهور عند إستضافة منافسيها على أرضية ميدانها وخطية مالية قدرها (28000) من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان إنجر عنه إصابة مرافق من الفريق المنافس إثر نهاية المقابلة التي جمعتها بنادي سبورتينغ المكنين (أكابر ) يوم 26 نوفمبر 2026.